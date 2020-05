Lentement mais sûrement, les hôpitaux reprennent de l’air, après la vague d’admissions qui a déferlé sur le pays ces dernières semaines. L’urgence de la situation et l’engorgement des soins intensifs avaient conduit au report de nombreuses opérations et actes techniques, dans un contexte de profonde réorganisation des services visant à séparer patients contaminés et sains. Désormais, "les gens reviennent et sont moins stressés", constate le docteur Ahmad Awada, chef du service oncologie à l’institut Bordet, à Bruxelles, qui s’était enquis, au pic de la crise, de ce que les patients ne se rendent plus à l’hôpital par crainte d’être contaminés. "Nous leur avions écrit une lettre pour les rassurer et qu’ils puissent nous contacter au moindre problème, ce qui a été très apprécié par les malades."