Les syndicats Setca, CGSP et CNE dénoncent mercredi la publication de deux arrêtés royaux "contestés par le personnel soignant".

Avec ces décisions, la ministre de la Santé Maggie De Block "renforce l'inquiétude" et risque de créer une vague de protestation au sein du personnel, indiquent-ils.

Ces arrêtés royaux portent sur la réquisition du personnel soignant par les gouverneurs des provinces en cas de pénurie grave du personnel ainsi que sur l'extension de la délégation d'actes médicaux à d'autres professionnels de la santé. Leur durée de validité est limitée au 31 décembre 2020. Les organisations syndicales soulignent avoir interpellé la ministre sur le contenu et l'impact de ces décisions mais déplorent l'absence de concertation sociale avec les interlocuteurs du secteur.

Selon le Setca et la CGSP, "il est à la fois inutile et contre-productif d'augmenter les contraintes et le stress sur des travailleurs qui n'ont surtout pas besoin de cela en pleine crise". "Ils sont exténués, sous tension depuis si longtemps et désabusés par la gestion parfois hasardeuse de la crise", poursuivent les syndicats.

La CNE regrette par ailleurs des conditions de délégations d'activités "extrêmement peu claires" en matière de responsabilité ainsi qu'un mécanisme de réquisition "incompréhensible" alors que la courbe descendante de l'épidémie laisse entrevoir la libération de professionnels affectés aux "unités Covid". "Cela ressemble fort à un dispositif visant à culpabiliser ou menacer le personnel qui ne serait selon l'autorité pas suffisamment disponible pour être transféré dans d'autres services ou d'autres types d'institutions", ajoute le syndicat.