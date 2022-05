La fin du printemps et l’été sont traditionnellement les périodes où les tiques, ennemies par excellence des promeneurs, des scouts et des amateurs de forêts en tout genre sont les plus actives. Si la morsure d’une tique est généralement inoffensive, certains spécimens sont porteurs de maladies potentiellement graves. Les parasites méritent par conséquent de faire l’objet d’une attention particulière de tous les amateurs de promenades dans la nature.

D’après Sciensano, 8 022 morsures de tiques ont été enregistrées l’an passé. Pour limiter les risques d’être pris pour cible, l’institut recommande de porter le plus possible des vêtements couvrants (manches longues, pantalons, chaussures hautes, etc.) et d’envisager l’utilisation d’un répulsif. Porter des vêtements clairs peut aider à repérer plus facilement les bestioles qui tenteraient de s’installer. De plus, éviter un maximum les hautes herbes et la végétation permet de limiter les risques. Rester sur les sentiers est donc préférable.

Après une promenade en pleine nature, Sciensano conseille d’inspecter méticuleusement tout le corps de haut en bas, particulièrement au niveau du cou et derrière les oreilles. Les tiques sont également friandes des plis formés par la peau. Les aisselles et le pubis constituent également des zones corporelles à risque. Après une randonnée, prendre une douche rapidement permet de constater les dégâts éventuels et d’agir avant que la tique soit bien installée.

En cas de morsure, il est en effet important d’enlever la tique le plus rapidement possible. Quelques modèles de pinces sont disponibles en pharmacie, mais une pince pointue ordinaire est tout aussi efficace.

Le centre antipoisons recommande de saisir la tête de la tique au plus près de la peau à l’aide d’une pince puis d’extraire la tique lentement, en une seule fois, sans mouvements de rotation. Si le parasite n’a pas pu être extrait entièrement, pas de panique. "Sans reste du corps la tique ne peut plus injecter de salive dans votre peau. Demandez à votre médecin d’enlever ce qui reste", précise le centre.

En cas de morsure, pas de panique. Le risque d’infection est très faible. Selon Sciensano, 14 % des tiques sont porteuses de Borrelia, la bactérie qui provoque la maladie de Lyme et toutes les tiques contaminées ne transmettent pas la maladie. De plus, en cas de réaction rapide, le risque de développer la maladie de Lyme est très faible. Le premier symptôme de la maladie est l’apparition d’une tache rouge sur la peau. Un état grippal doit également alerter les personnes qui ont été récemment en contact avec le parasite et amener à consulter. Toutes les maladies transmises par les tiques en Europe, à l’exception de l’encéphalite à tiques, peuvent être traitées avec des antibiotiques.