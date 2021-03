Les urgences psychiatriques recueillent les âmes cabossées par le Covid. Reportage dans l’unité de crise des Cliniques Saint-Luc.

Le téléphone ne cesse de sonner. Depuis un bureau exigu, médecin, infirmière et psychologue s’affairent pour répondre aux patients, aux urgences et aux autres hôpitaux du même réseau à la recherche d’un lit. Il faut dire que l’activité des urgences psychiatriques des Cliniques universitaires Saint-Luc (comme la majorité des unités de ce type du pays) bat son plein. Elles accueillent actuellement en moyenne entre quinze et vingt patients par jour. Pendant le coup de feu, la pièce s’apparente à une véritable ruche. "On travaille dans l’urgence, on doit trouver des solutions rapidement, que ce soit pour placer un patient quelque part ou intervenir en chambre", glisse une infirmière, avant de se rendre au chevet d’un patient hospitalisé depuis quelques jours.