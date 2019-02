Les donneurs de sang, plasma et plaquettes pourront continuer à faire des dons après 71 ans, annonce mardi la ministre de la Santé publique, Maggie De Block.

La limite d'âge est définitivement supprimée. Chaque année, les stocks de sang sont au plus bas et la Croix-Rouge de Belgique doit faire des campagnes de sensibilisation afin d'attirer de nouveaux donneurs. Avec l'ancienne réglementation, les donneurs devaient avoir fait un premier don avant leur 66e anniversaire et pouvaient continuer jusqu'à la veille de leurs 71 ans. La Belgique aurait perdu près de 8.000 donneurs dans les cinq années à venir sans une adaptation de la règle, d'après la ministre de la Santé. "Il n'existe aucune base scientifique pour maintenir cette limite" d'âge, ajoute-t-elle.

Désormais, tout le monde pourra continuer à donner son sang après 71 ans, à condition d'avoir fait un premier don avant 66 ans et que le dernier ne remonte pas à plus de trois ans. Le médecin de contrôle de la Croix-Rouge devra par ailleurs décider si le donneur est apte au don.

"Aujourd'hui, nous nous attendons à recevoir au moins 15.000 dons supplémentaires chaque année", estime le docteur Ivan de Bouyalsky, administrateur délégué du service du sang de la Croix-Rouge de Belgique. "Il s'agit souvent de donneurs très fidèles qui donnent leur sang plusieurs fois par an."

La date limite avait déjà été modifiée en 2011. Passée de 66 à 71 ans, elle avait permis à la Croix-Rouge de récolter 20.000 dons supplémentaires par an.