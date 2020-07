Prendre le problème au plus tôt, c’est l’objectif du remboursement de dix consultations chez un diététicien sur une période de deux ans.

Le surpoids est un problème de santé publique majeur qui concerne 1 personne sur 3 en Belgique. Et parmi elles, des enfants et des adolescents qui, outre la souffrance psychologique que cela peut engendrer, risquent davantage de développer de graves problèmes médicaux plus tard dans leur vie, tels que des maladies cardiovasculaires, du diabète ou certains cancers.

Pour améliorer le programme de prise en charge des enfants en surpoids, le ministère fédéral de la Santé a débloqué "cinq millions d’euros pour le remboursement d’une visite chez le diététicien pour les enfants en surpoids. Nous en avons fait une priorité, car en intervenant dès le plus jeune âge, nous pouvons éviter qu’ils ne soient en surpoids tout au long de leur vie", explique-t-on au cabinet de Maggie De Block. Une mesure entrée en vigueur le 1er avril, mais qui n’a pas pu prendre effet avant le 4 mai, les cabinets des diététiciens étant fermés à cause du coronavirus.

Le remboursement s’applique à chaque jeune âgé de six à dix-sept ans ; disposant d’une prescription de son médecin généraliste ou de son pédiatre ; présentant un BMI élevé, compte tenu de son âge et de son sexe et pour maximum dix séances chez un diététicien au cours d’une période de deux ans.

L’intérêt de ces séances, c’est que "les diététiciens sont très bien formés pour accompagner les enfants et les adolescents en surpoids ainsi que leurs parents. Plus la prise en soin nutritionnelle sera précoce, moins l’enfant subira les conséquences délétères de ce surpoids en termes de comorbidités et de qualité de vie", explique Hélène Lejeune, présidente de l’Union professionnelle des diététiciens de langue française.

Car un plan d’action au niveau familial est toujours nécessaire pour des résultats sur le long terme. Pour pousser dans ce sens, notons aussi l’introduction à succès du Nutri-Score "pour aider les gens à faire des choix plus sains mais aussi pour encourager les entreprises à améliorer la qualité de leurs produits alimentaires. Et ça marche." D’ailleurs, certaines grandes entreprises alimentaires telles que Nestlé, Auchan et Danone ont déjà annoncé leur intention d’utiliser le label.