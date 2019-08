Le mal de dos touche de plus en plus les enfants et les adolescents en Belgique. Une étude menée par Sciensano révèle que les 15-24 ans sont eux aussi concernés. En dix ans, on constate une hausse de 6 % sur cette tranche de la population.

Assis une grande partie de la journée sur leur chaise, les jeunes ne bougent pas beaucoup. Cette sédentarité est l’une des principales causes de leur mal de dos. " Les cours des enfants ne comprennent pas beaucoup d’activités sportives. Elles se limitent à une ou deux heures par semaine. Et encore, le temps passé dans le vestiaire est comptabilisé !" indique Marc Vanderthommen, professeur au département des sciences de la motricité à l’ULiège et kinésithérapeute à la Clinique du dos à Esneux.

Pour prévenir le mal de dos, (...)