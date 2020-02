Le réchauffement climatique global permet à de nouvelles espèces d’insectes de survivre chez nous, avec les risques sanitaires que cela implique.

Pas de neige, si ce n’est un (très) timide épisode dans les Hautes Fagnes, pas de grosse période de gel, mais des températures très douces et de la pluie : voici le menu que nous réserve l’hiver 2019-2020 depuis le début du mois de décembre. Cette année encore, on observe une hausse des températures durant l’hiver, un phénomène de plus en plus fréquent au fil des années. “C’était déjà le cas en 2006-2007, 2007-2008, 2013-2014 ou encore 2015-2016 qui étaient des hivers encore plus doux que cette année”, analyse Pascal Mormal, météorologue à l’IRM.