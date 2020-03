Pas de confinement en Suède malgré le coronavirus, Pär Zetterberg témoigne : "Je peux continuer à aller à la salle de sports et vivre normalement" © BELGA Santé Jean-Marc Gheraille

L’Europe de la santé n’existe pas. En tout cas, lors de cette crise pourtant mondiale du coronavirus, chaque pays y a été de sa solution personnelle. Entre confinement total et strict et un laxisme modéré ; entre "je ferme tout" et "on va voir avant de tout fermer", cela ressemble parfois à une macabre roulette russe. La Suède figure parmi les derniers pays à avoir opté pour la solution minimaliste. Ou plutôt pour celle qui prône une contamination de toute la population et que celle-ci va produire les anticorps nécessaires à la survie. Mais sans doute pas tout le monde…