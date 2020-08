Le manque de vacances, le stress et les petits maux ont raison de l’optimisme des Belges selon le baromètre VIata.

Télétravail depuis mars et jusqu’en décembre, un enfant de 6 ans qui change d’école, vacances pendant une semaine en tout et pour tout à Gand chez ses parents… Pour Wendy, ces derniers mois ont été fatigants : le papa de son fils est au Sénégal, elle s’en occupe non-stop et la distance pèse de plus en plus. Et l’absence de vacances d’été la laisse sur les rotules. "J’ai beau avoir une bonne hygiène de vie, je cours tous les jours, je n’en peux plus là… et la perspective de partir au Sénégal en décembre est trop lointaine pour m’en réjouir déjà."