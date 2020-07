Le nombre de nouvelles contaminations continue sa remontée.

Entre le 12 et le 18 juillet, il y a eu en moyenne 184,3 nouveaux cas dépistés par jour, soit une augmentation de 89 % par rapport à la semaine précédente, a indiqué le Centre de crise. Les admissions à l’hôpital suivent, elles aussi, une tendance à la hausse. Mardi, 178 patients étaient hospitalisés, dont 35 en soins intensifs. Parmi les nouvelles infections diagnostiquées entre le 12 et le 18 juillet, 70 % l’ont été en Flandre, 20 % en Wallonie et 10 % à Bruxelles.

"La plupart des nouvelles infections se font par des contacts sociaux rapprochés lors de fêtes ou de rassemblements", a précisé en français Boudewijn Catry, qui remplaçait le porte-parole interfédéral Covid-19 francophone Yves Van Laethem, en quarantaine après avoir été en contact avec une personne testée positive.

Conséquence directe de l’accroissement des infections, le nombre d’hospitalisations a bondi de 24 % entre la semaine du 12 au 18 juillet et la précédente. Mardi, 178 patients étaient hospitalisés en raison du coronavirus, dont 35 en soins intensifs.

Du 12 au 18 juillet, vingt personnes sont par ailleurs décédées, 15 à l’hôpital et cinq en maison de repos. Depuis le début de l’épidémie, 64 258 cas de Covid-19 ont été confirmés en Belgique et le virus a fait 9 805 décès.

Le déconfinement sera donc mis en pause ce jeudi au CNS et un durcissement des règles est sur la table. Parmi elles, l’élargissement du port du masque fait partie des priorités. Si l’approvisionnement en masques ne pose plus de problème, se procurer un modèle en tissu ou à usage unique constitue un coût non négligeable.