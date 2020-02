Une fois de plus, Medi-Market bouscule les habitudes et lance la formule permanente "prix bas garantis" avec remboursement de la différence si le client trouve moins cher ailleurs.

Si, dans un délai de 7 jours maximum après son achat, le client trouve le même produit à meilleur prix dans un rayon de 10 km autour de son magasin Medi-Market, l’enseigne s’engage à lui rembourser la différence en bon d’achat.

"Depuis 5 ans, nous constatons que notre démarche rencontre un succès croissant auprès des consommateurs. Aujourd’hui, ils ont la garantie qu’en entrant dans nos parapharmacies, ils bénéficieront de prix entre 20 % et 50 % moins cher et avec la garantie des prix les plus bas", souligne Yvan Verougstraete, CEO de Medi-Market Group.

Le prix est l’un des piliers de la stratégie mise en place il y a cinq ans par Yvan Verougstraete, fondateur de Medi-Market mais l’enseigne met aussi en avant l’expertise de ses conseillers et un large assortiment fait de quelque 9000 références dans le réseau de points de vente et 30 000 sur les sites de vente en ligne. "En parapharmacie, nous avons considérablement travaillé sur la gestion de nos assortiments afin de mieux répondre aux attentes des clients et nous poursuivons dans cette même logique avec notre nouvel engagement sur les prix bas garantis", conclut Yvan Verougstraete.