Mizu & Kasai signifie l'eau et le feu en japonais, en d'autres termes, l'équilibre et la vie. Ce n’est donc pas étonnant que Thibault Falisse, le créateur de cette start-up 100% belge, et son équipe prennent soin de vos petits maux du quotidien et de votre santé tout en douceur. Découvrez tous les bienfaits des plantes dans une gélule.

La crise sanitaire révèle aussi son lot de belles surprises. Une start-up bruxelloise spécialisée dans les compléments alimentaires, portée par un jeune pharmacien, propose une gamme de produits de haute qualité à base de plantes, de vitamines et de minéraux, dosés selon les dernières études scientifiques et fabriqués en Belgique, de manière éthique et écoresponsable. Manque d’énergie, stress, insomnies, nausées, diarrhée, problèmes de digestion, mal des transports, renforcement de l’immunité, la solution est douce et millénaire : la phytothérapie, soit le fait de se soigner par les plantes, une méthode qui existe depuis plus de 5000 ans. « De nombreuses études cliniques ont établi des liens entre notre mode de vie et l'augmentation de certaines pathologies, dont les cancers. De la même manière, on constate que les gens réfléchissent davantage aujourd’hui à la prise de médicaments, privilégiant l'utilisation de médecines dites plus alternatives. C’est ce qui a inspiré notre démarche », nous explique ce pharmacien.

© Mizu et Kasai



Des vertus millénaires 100% naturelles

Le but de ces produits, 100% naturels et validés par un comité de professionnels du monde médical belge, n’est toutefois pas de remplacer les médicaments, qui sont certainement indispensables face à certaines pathologies, mais plutôt d’offrir une alternative à ceux-ci qui souffrent de troubles non graves, mais problématiques dans la vie de tous les jours, en proposant des solutions simples et adaptées à chaque situation individuelle et qui viennent en complément de l’allopathie. Afin d’accompagner la cure choisie, toutes les commandes sont suivies d'un appel téléphonique gratuit d’un pharmacien. Une question ? Vous pouvez aussi demander un accompagnement avant votre commande.

© Mizu et Kasai

​Des produits éthiques et écoresponsables

« L’ensemble de la chaine de production est basé en Belgique et nous travaillions avec des fabricants locaux responsables qui désirent donner le meilleur d'eux », nous précise Thibault Falisse. « Comme leur contenant, sans excipients (NDLR : (substance qui sert à incorporer des principes actifs dans un médicament), et leur contenant vegan (NDLR : les gélules sont végétales), nos packagings ont été étudiés pour avoir le plus petit impact sur l'environnement, tout en maximisant la conservation de nos produits. Ainsi, ils consomment jusqu'à 6 fois moins de plastique que les emballages traditionnels parce que chez Mizu & Kasai nous considérons que l'écologie est aussi un combat majeur aujourd’hui, mais aussi pour l’avenir de nos enfants ».

© Mizu et Kasai



Une démarche solidaire

En ligne directe avec la philosophie de la marque, il était aussi important pour ce jeune entrepreneur de collaborer avec des acteurs du monde du handicap. « Chez Mizu & Kasai, nous avons décidé de faire appel à une entreprise de travail adapté qui engage des personnes handicapées. C’est donc un atelier protégé qui emploie 120 personnes qui conditionne l’ensemble des produits de la gamme », poursuit Thibault Falisse. « De plus, pour chaque sachet de produit vendu, l’entreprise s’engage à financer la totalité des coûts liés à la plantation d'un arbre en Belgique grâce à la Société Royale Forestière de Belgique. Cette démarche solidaire nous paraissait importante ».

