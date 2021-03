Chaque année, de nombreuses familles belges se rendent à l’étranger pour pouvoir financer le traitement de leur enfant atteint de mucoviscidose, cette maladie génétique qui détruit progressivement les systèmes digestif et respiratoire.

La raison ? Les seuls médicaments efficaces sont très coûteux et ne sont pas remboursés chez nous. Mais d’ici le 1er avril, cette situation va changer pour plus de 600 patients (sur environ 1330 en Belgique). En effet, "deux médicaments importants dans la prise en charge de la mucoviscidose, orkambi et symkevi, seront entièrement remboursés dès le 1er avril", annonce le cabinet du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke.