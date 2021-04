La vaccination, que chacun souhaiterait plus rapide, suit néanmoins son cours dans notre pays. 1,4 million de Belges ont reçu au moins une dose. À partir de ce mois d’avril, la Belgique vaccinera les patients de 18-65 ans les plus fragiles, ceux qui souffrent de comorbidités. L’arrivée des convocations entraîne plusieurs questions, dont celle-ci : que faire si l’on se sent malade, même légèrement et que l’on est censé aller se faire vacciner ? Quel risque de se faire administrer le vaccin alors qu’on est positif au coronavirus, symptomatique ou asymptomatique ? Le cas a dû se poser à plusieurs reprises alors qu’on dénombre 4 814 nouvelles contaminations en moyenne chaque jour dans le pays, sans compter les personnes non dépistées.