Nombre de doses, anticorps, obligation, effets secondaires... : la campagne de vaccination en dix questions 04:09

C’est une campagne de vaccination inédite qui va démarrer officiellement et à grande échelle ce mardi 5 janvier, même si elle a déjà commencé la semaine dernière dans plusieurs maisons de repos du pays. Là même où l’on a pu observer un taux de vaccination de 85 %. Clairement, le taux d’adhésion à la vaccination progresse dans notre pays. En Wallonie, on estime que 83 % des résidents de maison de repos veulent se faire vacciner. Et selon un dernier rapport de Sciensano, plus de 60 % de la population totale annoncent vouloir se faire vacciner, soit un taux en nette progression par rapport au dernier sondage (49 %).