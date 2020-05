Comme tout le monde est un peu phobique pour l’instant, ils se sentent "normaux".

Un confinement décrété au cœur d’une crise sanitaire mortifère génère son lot de stress. Et, dans ce cadre-là, on imagine que les grands anxieux ou angoissés en bavent actuellement trois fois plus. Ce n’est pourtant pas nécessairement le cas. Certains trouvent dans ce contexte anxiogène une "zone de confort".

(...)