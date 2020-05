Une fake news circule depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux concernant un traitement pour guérir du coronavirus qui ne serait pas un virus mais plutôt un bactérie qui provoquerait une thrombose.

Depuis le début du mois de mai, un texte sensationnaliste et viral remet en cause la gestion du coronavirus. Vu plus d’un million de fois sur Facebook cet écrit a beaucoup circulé sur d'autres réseaux sociaux comme Whatsapp et serait l'oeuvre d'un professeur français, Jacques Theron, qui s’appuierait sur les travaux d’un "chercheur médical italien" qui en aurait conclu que les personnes touchées par le coronavirus ne meurent pas d'une pneumonie mais plutôt d’une thrombose. Dans ce message viral, les fausses informations se succèdent. "Les médecins italiens ont désobéi à la loi sanitaire mondiale de l’OMS de ne pas pratiquer d’autopsie sur les morts du Coronavirus et ils ont découvert que ce n’est PAS un VIRUS mais une BACTÉRIE qui cause la mort. Elle provoque la formation de caillots dans le sang et entraîne la mort du patient."

Ce texte tire des conclusions beaucoup trop simplistes qui laissent entendre qu’il suffit de traiter la thrombose pour prévenir des décès et que le Covid-19 doit être traité "avec des antibiotiques, des anti-inflammatoires et des anticoagulants". L’auteur évoque en exemple une famille mexicaine qui se serait guérie avec "trois aspirines de 500 mg dissoutes dans du jus de citron bouilli avec du miel, prises à chaud" et que depuis ces avancées scientifiques, "ventilateurs" (ou respirateurs) et unités de soins intensifs ne seraient plus utilisés en Italie, ce qui est totalement faux.

Le quotidien français Le Monde s'est penché sur cette fake news en décodant l'information, totalement fausse. "On ne peut pas laisser dire ça, aucun élément scientifique ne permet de le corroborer", indique Ferhat Meziani, professeur en médecine intensive-réanimation et chef de service aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. "Le Covid-19 est clairement une maladie respiratoire, qui nécessite une hospitalisation en réanimation quand la forme est sévère. C’est aussi une maladie infectieuse, et, comme toute maladie infectieuse, le Covid-19 active la coagulation intravasculaire à l’origine d’un état procoagulant qui peut donner des thromboses. L’un et l’autre peuvent coexister. L’un n’empêche pas l’autre."

Pour FakeMed, ce texte relève d’un "gloubi-boulga habituel des promoteurs de remèdes miracles". En l’état actuel des connaissances, les autres recommandations de ce texte ne sont pas plus pertinentes. "Les anti-inflammatoires, dont fait partie l’aspirine, ne sont pas conseillés, car ils peuvent altérer le système de défense", explique Ferhat Meziani à nos confrères du journal Le Monde. Selon la rumeur lue sur le réseau social WhatsApp, cette information proviendrait du ministère de la santé italienne alors qu'il n’en est rien. Et ce fameux Jacques Theron, qui est présenté comme auteur du texte et professeur au centre hospitalier universitaire de Caen n’est ni l’un ni l’autre, rapporte encore Le Monde.