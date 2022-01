Y. N. et Ma. Be.

Depuis l’arrivée du coronavirus en Belgique en mars 2020, le gouvernement n’a eu cesse de répéter l’importance de se protéger au mieux contre une potentielle infection. En se vaccinant une fois que le sérum a été mis sur le marché mais également en portant des masques buccaux et en réalisant des autotests. Si le coût du vaccin est heureusement pris en charge par le gouvernement, les masques et autotests sont toujours à financer par ceux qui les utilisent. Et la facture finale peut être particulièrement importante… et injuste au regard des prix pratiqués à l’étranger. Notamment en France.