Lors des repas de fête, on avale en une fois plus de calories qu’en une journée "normale" !

En moyenne, on avale 2000 calories au quotidien lorsqu’on est une femme et 2500 quand on est un homme, c’est en tout cas ce qui est recommandé dans le cadre d’une alimentation équilibrée pour un fonctionnement efficace.

Sauf que… les repas de fête vont passer par là. Zakouskis, foie gras, saumon fumé, dinde, fromage, bûche, apéritifs, vins… et les compteurs explosent : on parle de 3200 calories en France et même 6000 au Royaume-Uni pour un repas ! Comment peut-on digérer tout ça en fait ?