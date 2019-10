Le 1er octobre sonne le rappel : actions de sensibilisation au cancer du sein, point sur les avancées en matière de lutte, bilan sur les initiatives, c'est l'occasion pendant un mois d'attirer l’attention sur cette forme de cancer à l’échelle mondiale. Pink Ribbon et P&V Assurances ont lancé hier l'action Pink Illumination : le bâtiment de P&V, situé au centre de Bruxelles, s’illuminera de rose tous les soirs du mois d’octobre. La tour Vivium (qui fait partie du Groupe P&V), à Anvers, se parera elle aussi de rose pour la première fois. Les initiateurs invitent, par ailleurs, un maximum d’entreprises et d’institutions à éclairer leurs bâtiments en rose durant tout le mois d’octobre.

Une initiative qui prend tout son sens quand on sait qu’une femme sur neuf sera touchée par la maladie à un moment de sa vie. L'athlète belge et ancienne championne olympique Olivia Borlée a donné le coup d'envoie de la campagne hier à Bruxelles en insistant sur sur l’importance d’un mode de vie sain et de la prévention.

D’autres bâtiments, comme les maisons communales d’Anvers, de Bruxelles et de Lierre, la Tour Rogier de Bruxelles, la Stadsfeestzaal d’Anvers et la Zimmertoren de Lierre suivront le mouvement et s’illumineront de rose à l’occasion du mois international du cancer du sein.