Nous avons réussi à nous procurer un test de la marque Roche pour tenter l’expérience. Il faut d’abord bien lire la notice. Et comme toutes les notices, il faut parfois relire plusieurs fois la même phrase pour être sûr de ne pas se tromper. Dans l’ensemble, il est assez facile de s’y retrouver. On trouve dans la boîte quatre éléments : un écouvillon, un tube d’extraction, un bouchon à embout et le test, semblable à un test de grossesse.