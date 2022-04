Nombreuses sont les personnes à avoir eu le Covid et avec lui, certaines ont ressenti un essoufflement pesant et même angoissant. En fait, le souffle permet à l’organisme de s’adapter à nos besoins en oxygène. Des besoins qui diffèrent d’une personne à l’autre et des situations de la vie. Lorsque l’on fait du sport sans être entraîné par exemple, ces besoins peuvent doubler ! Sous le coup de l’émotion (peur, colère, plaisir), les besoins en oxygène peuvent augmenter de 20 %. Le Dr Santoni, pneumologue, explique que l’on respire en moyenne "15 000 litres d’air par 24 heures".