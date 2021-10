Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, l’UCLouvain et l’ULB dévoilent les résultats d’une étude portant sur la santé mentale et le bien-être des étudiants réalisée entre avril et juin dernier.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont inquiétants. Parmi les principaux enseignements, on constate que plus de la moitié des étudiants (56,6 %) ont confié être "plutôt" ou "très" inquiets à propos de la pandémie, 7 étudiants sur 10 se disaient "beaucoup" ou "fortement" stressés et un tiers des étudiants interrogés (31,5 %) présentaient des symptômes anxieux sévères.