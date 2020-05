Un tout nouveau groupe de travail sur la santé mentale est en train de conseiller les experts du GEES chargés de la stratégie de déconfinement. La professeure de la VUB Elke Van Hoof fait partie de ce groupe, dont la mission sera de se pencher sur le volet psychosocial de la crise. Il est composé d’experts francophones et néerlandophones et de représentants de certaines administrations comme l’Inami.

Vous conseillez les experts du GEES sur le plan de la santé mentale, quelle est votre mission ?

"Nous avons pour but de faire la liaison entre la connaissance du terrain (du côté des psychologues) pour la transmettre aux experts du GEES afin qu’ils s’alignent le plus possible sur ce qui existe déjà. L’objectif est de faciliter le déconfinement du point de vue de la santé mentale. Il va falloir s’occuper de la surcharge de travail chez beaucoup d’employés avec la relance de l’activité des entreprises."

(...)