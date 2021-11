L’avis de l’Agence européenne du médicament est attendu pour la fin décembre.

Aux États-Unis, les autorités ont donné leur accord concernant le lancement d‘une nouvelle phase dans la campagne de vaccination. Le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer-BioNTech pourra ainsi être administré aux enfants âgés de 5 à 11 ans. Mais chez nous, ce dossier n’est pas encore prioritaire pour la simple raison que les autorités attendent l’avis de l’Agence européenne du médicament. "Il faut d’abord que l’EMA évalue le dossier, rappelle Sabine Stordeur de la Task force vaccination. Elle est occupée à le faire et on s’attend à ce qu’un avis soit formulé dans les prochaines semaines. Si l’avis est positif, la commission européenne décidera alors si la dose sera autorisée sur le marché, il faut en effet rappeler que la version pédiatrique du vaccin n’est pas encore disponible. Et dernière étape, le conseil supérieur de la santé formule alors son avis en s’appuyant pour ou contre la vaccination des enfants, ce n’est qu’ensuite qu’on met les choses en œuvre."