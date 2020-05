L'expert a alors détaillé les observations faites quant à cette éventuelle réapparition du virus. "Ce qu'on constate pour le moment, ce sont des résurgences locales, des 'vaguelettes'. C'est-à-dire des moments où ça redémarre un petit peu dans certaines régions", a-t-il expliqué, confiant que "ces 'vaguelettes' nous inquiètent car on ne sait pas si elles peuvent, ou pas, redémarrer une épidémie aussi importante que lors de la première vague. Ça, c'est le contexte général dans lequel on se place aujourd'hui. Il y a encore des incertitudes sur la réalité d'une 'vraie' deuxième vague mais dans cette incertitude, on est obligé de se mettre du côté de la prudence pour éviter qu'une deuxième vague d'une telle ampleur se produise".

Marius Gilbert a aussi profité de son passage sur RTL-TVI pour revenir sur l'immunité croisée. Récemment, des scientifiques américains se sont penchés sur ce phénomène. Leur étude sur la question, publiée début mai, rapportait que 40 à 60% des personnes non exposées au Covid-19, et qu'ils ont testées durant leurs recherches, présentaient des cellules réagissant au nouveau coronavirus. Les chercheurs américains en ont conclu que des personnes infectées précédemment par un autre coronavirus, pouvaient être immunisées contre le Covid-19. "Pour le moment, cette hypothèse est basée sur 20 échantillons sanguins prélevés pour une étude aux Etats-Unis dans lesquels on a retrouvé une certaine activité contre le coronavirus. Ce sont des échantillons sanguins qui avaient été prélevés avant le début de l'épidémie. Mais sur base de ça, c'est très, très faible de pouvoir estimer qu'on a cette immunité", a toutefois précisé Marius Gilbert, prudent avec les résultats présentés par l'étude. "La recherche continue, c'est une piste très intéressante pour essayer de comprendre les mécanismes par lesquels il pourrait y avoir une protection dans la population", a-t-il tout de même ajouté.