De nombreuses pharmacies sont en rupture de stock de plusieurs médicaments pédiatriques. "Il y a des pénuries mondiales sur certains produits et la Belgique n’est pas épargnée, indique Nicolas Echement , porte-parole de l’association pharmaceutique belge (APB). Actuellement, on a des ruptures de stock assez fortes sur les sirops inflammatoires pour enfant, comme les Perdolan (l’équivalent du Doliprane en France), et cela fait quelques semaines que c’est le cas. Le Doliprane est aussi en pénurie en France, on le voit également ici avec le Nurofen pour les enfants de moins de 12 ans qu’on utilise par exemple dans le cadre d’une fièvre."