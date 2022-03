Un ventre rond va souvent de pair avec une hygiène de vie défectueuse. Bien sûr, il existe une susceptibilité génétique à stocker le gras autour de l’abdomen, et les hormones aussi jouent un rôle, faisant prendre plus facilement du ventre aux hommes et aux femmes ménopausées. Mais les mauvaises habitudes restent les principales fautives.