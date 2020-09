Le neurologue Gianni Franco en dit plus sur les moyens de limiter les symptômes.

Quelles sont les causes de la migraine ?

"Au niveau des facteurs déclencheurs, une lumière trop forte ou trop vive, le stress et la pression liés au travail ainsi que des bruits forts ou des grincements sont ceux qui ressortent le plus. Au total, il y a environ 400 facteurs déclencheurs. On peut aussi ajouter les odeurs particulières, le stress des embouteillages avant de se rendre au travail, les troubles du sommeil, les troubles de la posture au travail mais aussi la déshydratation et l’alimentation sur son lieu de travail. Les femmes sont d’ailleurs les plus touchées en raison de leur variation hormonale. Le but est que chacun puisse repérer ces facteurs pour les éviter".

Quel est l’objectif de cette semaine de la migraine ?

"Le but est de considérer la migraine comme une maladie au travail en sensibilisant le tout public, les employeurs et les professionnels de la santé. Il faut créer des communications et une véritable alliance afin de mettre en place des aménagements au travail et promouvoir le télétravail."