Pendentifs, ceintures, verres ou encore bracelets connectés, les soins de santé à domicile sont, eux aussi, devenus high-tech. Afin d’aider les seniors à rester le plus longtemps possible chez eux, les nouvelles technologies s’invitent dans tous domaines de leur vie quotidienne, questions de sécurité et de santé.

"Le public évolue. Les personnes âgées ont la volonté de rester à leur domicile le plus longtemps possible et cela est réalisable grâce à l’évolution des services et des technologies qui permettent ce maintien à domicile. Beaucoup n’ont pas non plus (...)