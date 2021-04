Depuis le début du mois d’avril, on assiste à une explosion d’un variant brésilien du coronavirus, à l’origine d’une nouvelle vague meurtrière dans le plus grand pays d’Amérique du Sud, et qui inquiète l’Europe. Dénommé “P.1” par les chercheurs, cette variation du Covid-19 est déjà présente en Belgique depuis le mois de janvier. “On parle bien du même variant qui est chez nous et d’après les derniers chiffres, il représente 4,2% des contaminations sur le sol belge. Et on est très content de constater qu’il reste minoritaire et qu’on a plus d’anglais car on connaît moins bien le brésilien et toutes les infos ne sont pas encore fiables”, précise Yves Van Laethem.

