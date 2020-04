Test Achats alerte sur tous les faux bons conseils qu’on trouve sur la Toile pour se soigner.

Pour soigner un petit rhume ou une quelconque douleur, il suffit parfois de suivre quelques conseils et remèdes de grand-mère.

Et en ces semaines de confinement durant lesquelles les médecins réduisent leurs consultations et que les hôpitaux se concentrent sur les cas les plus urgents, beaucoup seraient bien tentés d’aller jeter un coup d’œil sur Internet pour se soigner à domicile.

Test Achats attire aujourd’hui l’attention sur tous ces conseils qu’on trouve sur la Toile. "Avec ce qu’on trouve sur Internet, toutes sortes de bobos et questions de santé, on s’expose à l’arbitraire du Web, prévient Test Achats. Car les premiers résultats de nos recherches Google ne sont pas nécessairement les plus fiables. N’importe qui peut créer une page internet aux allures professionnelles et y proclamer n’importe quoi."

Beaucoup ont déjà connu l’expérience de s’interroger sur un simple mal de tête et de finir inondé d’articles parlant de tumeur au cerveau ou autres maladies mortelles. Mais outre ces informations parfois anxiogènes, l’association de défense des consommateurs tire aussi la sonnette d’alarme. "T outes ces informations erronées peuvent s’avérer dangereuses, voire mortelles", insiste Test Achats, qui dresse la liste des bons gestes à adopter pour ne pas se faire avoir, et donc éviter de se mettre en danger.

Premier conseil, vérifier sa source. Il est facile de signer un article avec le nom d’un pseudo-scientifique. Une recherche sur Google et sur des sites personnalisés permettra de vérifier l’identité et le C.V. du prétendu expert. Aussi, il est intéressant de vérifier l’origine du site visité. Derrière des sites a priori scientifiques, on ne retrouve parfois rien de plus que du marketing sans aucune valeur scientifique. Posez-vous alors la question de savoir si on vous vend quelque chose ou si on cherche à vous conseiller sans but lucratif.

Admettons cependant que la source est fiable. Il faut alors bien lire l’article ou les conseils jusqu’au bout. Certains sautent des étapes sans prendre en compte les effets secondaires d’un traitement maison ou ses contre-indications, avec des dégâts importants à la clé.

Mais outre tous ces sites bons et mauvais pour votre santé, Test Achats met aussi en garde contre les réseaux sociaux. "Le Covid-19 fait par exemple l’objet sur Tik Tok et Twitter de théories complotistes bien affirmées et d’autres absurdités. On peut lire ainsi que le virus aurait été inventé par Bill Gates et diffusé par la Chine pour contrôler sa population, indique l’enquête de Test Achats. Une enquête menée par Health Feedback, un réseau indépendant de scientifiques, révèle que la moitié des informations de santé relayées sur Facebook contiennent des erreurs. En outre, seuls trois des dix articles de santé les plus partagés en 2018 étaient totalement fiables."

Prudence donc quand vous faites défiler votre fil d’actualité. "Si on base ses décisions médicales sur des informations de ce type, on s’expose à des dangers mortels. Par exemple, pour des patients à qui l’on fait croire qu’un régime sain, des compléments alimentaires ou d’autres thérapies ‘naturelles’ suffiront à guérir leur cancer. Des études montrent que les personnes atteintes d’un cancer qui cherchent leur salut dans les médicaments alternatifs courent un plus grand risque de décéder dans les cinq ans."

Test Achats pointe aussi le phénomène d’antivaccination ou encore des challenges farfelus qui sont apparus sur les réseaux sociaux, comme le fait de s’introduire des œufs en pierre dans le vagin ou de se faire dorer tous les jours ses fesses nues au soleil. "Ce n’est pas seulement ridicule, c’est aussi mauvais pour la santé."