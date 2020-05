Portrait d’expert : Yves Van Laethem, un style propre à lui, fait de métaphores et de voix assurée © BELGA Santé L.D

On ne le verra plus de manière quotidienne sur le plateau de RTL-TVI où, depuis le début de la crise du coronavirus, il avait pris l’habitude de venir exposer, commenter et analyser, de manière claire et concise la situation, répondant inlassablement et patiemment aux questions souvent récurrentes du public et des journalistes. Depuis le début de semaine, le Dr Yves Van Laethem, infectiologue a pris la place du virologue Emmanuel André, à la conférence de presse du Centre de crise, jusqu’ici quotidienne mais désormais organisée tous les deux jours. Un rôle que ce médecin de 67 ans a accepté d’endosser suite à la demande du Centre, qui souhaitait trouver une autre figure scientifique pour interpréter et donner les chiffres d’hospitalisations et de décès dus au COVID-19, mais aussi répondre aux questions posées par les journalistes.