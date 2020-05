Spécialiste du sommeil, Rebecca Robbins est co-auteur de "Sleep for sucess". Dormir pour réussir : voici ses recettes.

Dormir pour réussir" ou, dans sa version originale "Sleep for sucess" est le titre du livre co-écrit par Rebecca Robbins, diplômée de la faculté de médecine d’Harvard. Cette spécialiste du sommeil était l’invitée de la marque Rituals à l’occasion du lancement de la nouvelle collection, avec les gammes Relax&Sleep. (lire ci-contre)

Quels conseils peut-on donner pour bien dormir a fortiori pendant cette période anxiogène due au covid-19 ?

"Il est vrai que certains événements inquiétants ou angoissants de la vie peuvent singulièrement compliquer l’endormissement. Le sommeil est pourtant un élément essentiel de notre santé et il n’a jamais été si important. Un sommeil réparateur améliore notre capacité à faire face à des événements angoissants futurs et à préserver l’équilibre de notre humeur et de notre système immunitaire qui sont vitaux dans notre environnement actuel.

Il existe quelques stratégies pour faire face à de tels événements :

1. Mettez en place une routine de coucher régulière. "Prenez l’habitude de pratiquer des activités relaxantes ; par exemple, prendre un bain chaud, boire une tisane et couper votre téléphone portable avant de vous mettre au lit. Utilisez des produits d’aromathérapie et des crèmes avec des parfums apaisants pour atténuer le stress."

2.Notez vos préoccupations. "On a souvent l’esprit agité avant d’aller dormir, en particulier pendant les périodes de stress, et cela peut compliquer l’endormissement. Si vous constatez la chose, prenez un peu plus de temps dans votre routine de coucher pour noter vos soucis, qu’ils soient petits ou grands. Le fait de les écrire peut contribuer à les remettre en perspective et vous aider à mieux gérer le stress, l’angoisse ou l’incertitude."

3.Pratiquez la pleine conscience avant d’aller au lit. "Dans le cadre de votre routine de coucher relaxante, ajoutez ce court exercice : asseyez-vous confortablement par terre, les jambes croisées, et fermez les yeux. Portez toute votre attention sur votre respiration. Allongez votre respiration 3 à 5 secondes à la fois lorsque vous inspirez et lorsque vous expirez. Faites cela pendant 10 respirations. Ensuite, concentrez votre attention sur une image apaisante de votre esprit, comme un souvenir de randonnée ou un beau moment passé à la plage. Avec qui étiez-vous ? Comment vous sentiez-vous ? Imaginez le doux clapotis des vagues venant mourir sur le rivage ou des nuages traversant paisiblement un ciel radieux et gardez cette image pendant que vous inspirez et que vous expirez. Laissez les pensées circuler librement dans votre esprit et refusez de leur prêter attention ; revenez plutôt à votre apaisante visualisation."

Pourquoi un rituel de coucher est-il à ce point important ?

"Ce qui m’a enthousiasmée au moment de conclure ce partenariat avec Rituals, c’est qu’une grande partie de nos recherches sur le sommeil coïncide avec le concept ancien du Jing. S’agissant de sommeil, il n’existe pas de technologie ni de méthode moderne pour réduire la durée du sommeil ou notre besoin de compenser par le repos nocturne les dépenses d’énergie de nos journées. Il n’y a pas de pilule ou de solution miracle pour un meilleur sommeil mais nous pouvons améliorer notre repos par des exercices de pleine conscience au fil de nos journées et jouir ainsi d’un sommeil de qualité pendant la nuit. En outre, ces pratiques constituent souvent de courts changements pleins d’attention par rapport à ce que nombre d’entre nous faisons déjà. Lorsque nous parvenons à autonomiser les gens par la connaissance de ces menus changements (p.ex. faire une méditation de sommeil, utiliser des parfums apaisants pour les crèmes et l’aromathérapie, prendre un bain chaud avant le coucher et éviter de manger dans les heures qui précèdent immédiatement le coucher), nous pouvons observer un changement radical chez les personnes et dans leur capacité à dormir. Les routines précédant le sommeil sont importantes car c’est un mythe de croire que nous pouvons passer immédiatement de nos journées, où nous devons être performants et déployer des trésors d’énergie à chaque instant, au sommeil. Non, le sommeil est un processus et la manière la plus rapide de s’endormir, c’est de prendre du temps pour se détendre avant d’aller au lit avec une routine de coucher apaisante. Ce temps de détente avant le coucher peut comprendre une routine de beauté propice à la relaxation. Choisissez des activités qui vous ramènent au calme et commencez consciemment à ralentir. Ceci est valable en particulier pour la routine de beauté. Appliquez vos crèmes pour la peau avec soin et utilisez des crèmes pour le corps qui exhalent des parfums qui vous aident à vous détendre. Les senteurs les plus indiquées sont le santal et la lavande. Si nous appelons cela une routine de coucher, c’est parce que dans l’idéal, nous la pratiquons chaque jour. Notre corps perçoit ainsi peu à peu que ce qui vient ensuite, c’est le sommeil."

Comment trouver sa propre routine de coucher ?

"Demandez-vous : quelle est l’activité la plus relaxante que je puisse imaginer ? La plupart des gens répondent à cette question par "un bain chaud, une méditation, un massage". Faites de votre mieux pour intégrer ces éléments dans votre routine de coucher. Une bonne routine pourrait, par exemple, comprendre un bain chaud, l’application délicate de crèmes pour la peau sur le visage et le corps, des gestes lents et la mise en phase de votre respiration avec votre application de crèmes et de toniques cutanés. Utilisez consciemment ce temps pour achever votre journée et entrer dans ce moment dont votre cerveau, votre corps et votre peau ont tant besoin pour être à leur meilleur niveau."

Femmes, hommes, enfants : quelles sont les principales différences dans les habitudes et les rituels de sommeil ?

"Il y a des différences dans le sommeil au fil de la vie. Les enfants ont besoin d’autant de sommeil que possible, les adolescents ont en moyenne besoin de 9 heures, et les adultes ont besoin de 7 à 8 heures pour une santé optimale. Il y a également des différences entre les sexes en ce qui concerne le sommeil. D’après les éléments probants dont nous disposons, le sommeil est de moindre qualité et généralement plus court chez les femmes que chez les hommes."

Y a-t-il en cosmétique des substances/ingrédients qui contribuent à améliorer le sommeil ? est-ce scientifiquement prouvé ?

"Plusieurs produits de la gamme Ritual of Jing contiennent des substances dont il a été prouvé qu’elles aident à la relaxation et au sommeil. Des études montrent que notre capacité à nous détendre est directement liée à nos sens, ce qui fait de l’aromathérapie une approche puissante et naturelle de la relaxation et d’un sommeil réparateur. Il est prouvé, par exemple, que le jujube améliore et allonge le temps de sommeil, tout comme la lavande, une substance attestée favorisant la relaxation et l’endormissement."

Quelles sont les principales erreurs commises pour éviter les troubles du sommeil ?

"Nous abordons souvent les choses spontanément. Si nous ne pensons pas au coucher, nous tournons en rond et puis soudain, l’horloge sonne et nous devons nous lever quelques heures plus tard pour aller travailler. De même, environ 90 % des personnes qui ont répondu à notre étude ont déclaré qu’elles utilisaient leur téléphone jusqu’au moment où elles se couchaient. C’est une source de stress, parce que nous sommes souvent à l’affût d’un rapport du travail, d’un e-mail d’un(e) collègue ou d’un message sur les réseaux sociaux."

Quels sont les mythes à ce sujet ?

"Parmi les mythes les plus courants, il y a une foule de choses que les gens pensent être bonnes mais qui ne sont pas nécessairement idéales ; par exemple, boire de l’alcool avant d’aller se coucher. Ou encore croire qu’une bonne chambre à coucher bien chaude est bonne pour trouver le sommeil. En fait, une chambre à coucher fraîche est plus propice au sommeil. Enfin, un dîner tardif et copieux est l’une des principales erreurs que l’on commet. Il y a de fortes chances que votre corps lutte contre vous si vous essayez de dormir après coup car il sera en train de digérer."