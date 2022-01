Dans l’optique de limiter le nombre de cas sévères, les vaccins actuels ont fait leurs preuves et restent très efficaces. Par contre, ils nécessitent un rappel dans les quelques mois après l’injection de la deuxième dose. "Certes, le nombre de cas sévères diminue progressivement car la proportion de personnes protégées par la vaccination et/ou une infection antérieure augmente, et le variant endommage moins les poumons. Mais attention, avec Omicron, ceux qui sont vaccinés vont perdre une grande partie du bénéfice de leur vaccination s’ils ne reçoivent pas leur booster", explique Michel Goldman, professeur émérite d’immunologie à l’Université libre de Bruxelles. "Pour les plus vulnérables, ils prennent le risque de se retrouver aux soins intensifs. Et pour les autres, de présenter des symptômes désagréables auxquels ils auraient pu échapper grâce au booster."