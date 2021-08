À l’instar de la France, d’Israël ou de l’Allemagne, la Belgique va-t-elle administrer une troisième dose de vaccin ? Si oui, à qui ? Ces questions et bien d’autres sont sur la table des discussions et devraient trouver une réponse dans une quinzaine de jours, nous dit le Pr Jean-Michel Dogné, responsable du département de pharmacie à l’Université de Namur et membre de la task force vaccination.

1 Qui décide de donner cette troisième dose ?