Certains aliments peuvent-ils reconstituer le cartilage ?

Que manger pour diminuer l’inflammation ?

indique Yohann Wittrant.Ainsi, la glucosamine et la chondroïtine, éléments constitutifs du cartilage, freinent sa dégradation et améliorent la viscosité du liquide synovial. Elles sont consommées sous forme de compléments produits à partir de crustacés qui peuvent être associés à des effets secondaires (troubles digestifs, éruptions cutanées…)., dit Yohann Wittrant. Par ailleurs, les substances aux vertus anti-inflammatoires et antioxydantes ont montré un effet de répression de la dégradation du tissu.constate le chercheur.explique Catherine Lacrosnière.

“Il faut aussi perdre du poids si nécessaire, car l’excès de tissu adipeux entraîne la production de molécules pro-inflammatoires, les adipokines,” ajoute le Pr Fardellone.

Stopper le lait de vache permet-il de réduire les douleurs ?

Et le gluten ?

Jeûner est-il intéressant en cas de poussée ?

Certains aliments doivent-ils être évités ?

On ne sait pas., soutient Patrice Fardellone.note Catherine Lacrosnière.C’est possible, chez certains.indique le rhumatologue. Pour les intolérants non-cœliaques, il n’existe, pour l’instant, pas de lien de cause à effet, ni de preuves scientifiques.Cela se pourrait, même si les études n’ont été menées qu’auprès de patients atteints de rhumatisme psoriasique et de polyarthrite rhumatoïde. Le jeûne prolongé paraît diminuer les cytokines pro-inflammatoires et réduire la douleur., dit Patrice Fardellone.ajoute Yohann Wittrant.Oui.conclut Yohann Wittrant.