L'étude menée par les chercheurs de l'Université de Californie porte sur les seniors et plus particulièrement sur les plus de 90 ans. Commencée en 2003, cette dernière a réuni plus de 1600 participants auxquels les experts ont rendu visite tous les six mois pour des tests neurologiques et neuropsychologiques. D'autres informations ont été collectées par les chercheurs notamment concernant le régime alimentaire, les activités physiques et le passé médical des seniors.





Tout cela a permis d'arriver à diverses conclusions quelque peu étonnantes. Tout d'abord, l'étude montre que les personnes qui boivent des quantités modérées d'alcool vivent plus longtemps que ceux qui s'abstiennent d'en consommer. Autre fait surprenant: les personnes en surpoids entre 70 et 80 ans ont vécu plus vieux que celles avec un poids normal ou en sous poids.





Bien entendu, ces résultats sont à prendre avec des pincettes et ne signifient pas qu'avoir un style de vie sain est mauvais mais ils tranchent tout de même avec ce qui est dit habituellement.