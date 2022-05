Si les graminées sont partout, que ce soit dans les campagnes, dans les villes, mais aussi dans les jardins, c’est à Marche-en-Famenne que les taux sont généralement les plus élevés et au Coq qu’ils sont les plus bas, d’après les données récoltées par Sciensano. "C’est pourquoi on conseille aux personnes fortement allergiques de séjourner si possible à la Côte lors des fortes périodes de concentration de pollen dans l’air, indique Lucie Hoebeke, collaboratrice scientifique auprès de Sciensano. À Marche-en-Famenne, les concentrations en graminées sont plus élevées car c’est une région où il y a davantage de zones non entretenues et où il y a beaucoup de graminées cultivées, c’est donc plus propice à la dispersion de pollen lorsque la météo est favorable. A contrario, l’environnement au sol est fort différent sur la Côte, il y a moins de graminées au sol et le vent vient de la mer, ce qui fait que l’air est moins chargé en pollen vu qu’il passe au-dessus de l’eau et prend très peu de graines de pollen. En ville, les concentrations sont également généralement moins fortes mêmes si elles peuvent déjà faire souffrir les personnes allergiques (à Bruxelles, on avait par exemple atteint 286 grains de pollen par mètre cube d’air l’an dernier sachant que les premier symptômes se font ressentir à partir de 50 grains), et à l’intérieur du pays, l’air est plus chargé en pollen de graminées".