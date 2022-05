Ce n'est un secret pour personne : un fumeur a beaucoup plus de chance de développer un cancer du poumon qu'une personne qui n'a jamais touché à une cigarette de sa vie. Vous avez sûrement déjà donné cet argument à l'un de vos proches pour le motiver à arrêter de fumer et à écraser sa cigarette pour de bon... Et cette personne vous a peut-être rétorqué qu'elle connaissait quelqu'un qui avait fumé toute sa vie sans jamais développer de cancer. Et c'est vrai : 80 à 90% des fumeurs ne développent pas de cancer des poumons. Comment expliquer ce phénomène, pour le moins étrange ?

C'est la question que ce se sont posée des chercheurs de l'Albert Einstein College of Medicine, à New York. Dans une nouvelle étude, ceux-ci s'interrogent sur les facteurs pouvant expliquer le fait que certaines personnes ayant fumé pendant une grande partie de leur vie ne soient jamais atteintes d'un cancer du poumon.

Selon les chercheurs, c'est la génétique qui permet de donner un élément de réponse. En effet, les fumeurs qui ne développent jamais de cancer seraient avantagés : les cellules qui tapissent leurs poumons semblent moins susceptibles de muter avec le temps. Les résultats suggèrent que les gènes de réparation de l'ADN sont plus actifs chez certains individus, ce qui peut protéger contre l'apparition de cancers, même en cas de consommation régulière de cigarettes.

Pour l'étude, les scientifiques ont utilisé des profils génétiques prélevés dans les bronches de 14 personnes n'ayant jamais fumé et de 19 fumeurs légers, modérés et lourds.

"Ces cellules pulmonaires survivent pendant des années, voire des décennies, et peuvent donc accumuler des mutations à la fois avec l'âge et le tabagisme", explique l'épidémiologiste et pneumologue Simon Spivack de l'Albert Einstein College of Medicine. "De tous les types de cellules du poumon, celles-ci sont parmi les plus susceptibles de devenir cancéreuses", dit-il à propos des cellules de surface prélevées chez les participants à l'étude.

Pour les auteurs, ces résultats démontrent "sans équivoque" que les mutations dans le poumon humain augmentent avec l'âge. Chez les fumeurs, les dommages à l'ADN sont encore plus importants. Mais tous ne sont pas logés à la même enseigne : si la quantité de tabac consommée est liée à une augmentation des taux de mutation cellulaire, ce risque plafonne après l'équivalent d'environ 23 ans de consommation d'un paquet par jour.

"Les plus gros fumeurs n'avaient pas la charge de mutation la plus élevée", déclare le pneumologue Simon Spivack. "Nos données suggèrent que ces personnes ont pu survivre aussi longtemps malgré leur tabagisme important parce qu'elles ont réussi à supprimer l'accumulation de nouvelles mutations. Ce plafonnement des mutations pourrait s'expliquer par le fait que ces personnes disposent de systèmes très efficaces pour réparer les dommages causés à l'ADN ou pour désintoxiquer la fumée de cigarette."

Grâce à cette étude, les chercheurs espèrent pouvoir mettre au point un nouvel outil pour évaluer le risque de cancer du poumon. "Nous souhaitons maintenant mettre au point de nouveaux tests permettant de mesurer la capacité d'une personne à réparer l'ADN ou à le détoxifier, ce qui pourrait offrir une nouvelle façon d'évaluer le risque de cancer du poumon", explique le généticien Jan Vijg.

"Cela peut s'avérer être une étape importante vers la prévention et la détection précoce du risque de cancer du poumon et s'éloigner des efforts herculéens actuels nécessaires pour lutter contre la maladie à un stade avancé, où la majorité des dépenses de santé et de la misère se produisent", estime quant à lui le pneumologue Simon Spivack.