Pourquoi les personnes vaccinées ne peuvent pas encore tout se permettre

Plus la campagne de vaccination progresse, plus la population se pose de questions à son sujet. Éléments de réponse avec le professeur Jean-Michel Dogné, directeur du département de pharmacie de l’Université de Namur, expert pour l’Agence fédérale des médicaments (AFMPS) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et membre de la task force vaccination.