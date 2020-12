Nous savons intuitivement que la nature nous fait du bien. Et pour le ressentir en conscience, rien ne vaut les bains de forêt. Nadège Albaret, sylvothérapeute nous explique pourquoi.

Par tout temps, dans les bois, forêts et champs des alentours de Berchem-Sainte-Agathe, Nadège Albaret emmène des groupes pour une immersion-déconnexion guidée qui fait du bien. Le succès et l’étonnement sont toujours au rendez-vous. Une balade de quelque deux heures dans le silence, ponctuée de moment de relaxation, de respiration, de ressenti guidé par cette psychologue et sophrologue de formation, pour se retrouver avec soi-même et prendre mieux conscience de tout ce que la forêt nous apporte.