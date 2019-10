On connaît tous cette rengaine. À peine a-t-on posé nos valises et notre essuie sur le sable chaud l'on tombe malade. Si ce phénomène, récurrent, est encore assez méconnu de la science, le champ de la médecine psychosomatique se penche de plus en plus sur le sujet et est à même de donner des éléments de réponse.

Pour tenter d'en savoir plus, et surtout d'éviter de retomber dans ce même piège pendant ces vacances de la Toussaint, nous avons interviewé Thomas Dubois, psychiatre et spécialisé en consultation psychosomatique au CHU UCL de Namur. Et selon lui, ce phénomène trouve d’abord son origine au sein même de nos habitudes de vie.

(...)