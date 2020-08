La société Disinfect a présenté un nouveau concept permettant de désinfecter un espace de 1 000 m2 en heure.

De prime abord, le concept lancé par la société Disinfect semble constituer la solution idéale pour éradiquer tous les espaces clos de la moindre trace du Covid-19. Capable de désinfecter 1 000 m2 en heure, ce brumisateur mobile utilise de l’hypochlorite d’hydrogène, qu’il diffuse via deux tuyaux dirigés vers le plafond. Les deux flux de produit sont ensuite dispersés par un ventilateur.

Présentée en première belge hier dans une enseigne de la galerie Anspach, dans le centre de la capitale, cette solution 100 % naturelle peut même être diffusée en présence de la clientèle ou en présence d’employés si la brumisation se déroule dans des bureaux. Elle n’est nocive ni pour l’homme ni pour l’animal ni pour les produits alimentaires. Elle est d’ailleurs déjà utilisée aux Pays-Bas, sur des marchés couverts notamment.

“Le produit est très simple à fabriquer”, explique le CEO de Disinfect Dieter Veulemans : “de l’eau, du sel, de l’hypochlorite d’hydrogène (HOCL) et une électrolyse. De plus, il est très bon marché : trois euros le litre dans le coût de l’eau. Les Chinois ont utilisé ce produit et ce mécanisme lors de l’épidémie de Sras”.