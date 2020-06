Alcool, 6 lettres et pourtant un nombre incalculable de facteurs à prendre en compte pour faire le tour de sa consommation et de la prévention dans un pays. Eurotox, l’Observatoire socio-épidémiologique alcool-drogues, vient de sortir son livret thématique sur le sujet. Un outil qui entend fournir "une information synthétique pour les travailleurs de terrain et les politiques", souligne Michaël Hogge, chargé de projets scientifiques et épidémiologiques chez Eurotox. Afin de déterminer au mieux les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour que le ratio coûts/efficacité soit optimal.

Pas facile. Car " l’alcool est une des drogues les plus toxiques pour l’organisme mais également l’une des plus consommées en Europe occidentale. Parce qu’il bénéficie d’une désirabilité sociale et d’un ancrage culturel fort : on a tendance à oublier que l’alcool peut être à l’origine de nombreux maux psychologiques, sociaux et sanitaires ", énumère le professionnel.

(...)