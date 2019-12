C’est une avancée majeure qui pourrait changer la donne pour de nombreuses personnes atteintes d’un cancer. Et la solution pourrait venir des propres défenses immunitaires des patients. Chercheuse à l’Institut de Duve de l’UCLouvain, Sophie Lucas étudie en effet actuellement les réponses immunitaires que les patients cancéreux peuvent monter contre leur propre tumeur. "À long terme, l’objectif est d’essayer de manipuler ces réponses immunitaires pour les rendre plus efficaces et permettre le rejet des cellules tumorales par le patient lui-même." Et ce serait une avancée incroyable dans le domaine de l’immunothérapie, qui est elle-même une réelle alternative aux thérapies du cancer qui ciblent les cellules tumorales, comme la chimio ou la radiothérapie.

(...)