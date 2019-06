Vous changez de position dans votre lit et, soudain, la pièce se met à tourner autour de vous. En quelques secondes, tout rentre dans l’ordre, mais l’inquiétude demeure. Que s’est-il passé ? Le plus souvent, le vertige survient au petit matin, en changeant de position sur l’oreiller. "Le symptôme typique, c’est la personne qui, en se retournant dans son lit, a l’impression que le plafond se met à tourner autour d’elle. Cela dure cinq à dix secondes. Tout s’arrête dès qu’elle arrête de bouger. Elle en garde un sentiment de grande panique. La moitié des patients ont peur de mourir ou de faire un accident vasculaire cérébral", observe le Dr Michel Toupet qui a présidé un groupe de travail de la Haute autorité de santé (HAS) sur le "vertige positionnel paroxystique bénin" (VPPB).

Quelle est la cause ?

Le problème vient, le plus souvent, de l’oreille interne, qui analyse nos mouvements et transmet les informations au cerveau de façon à nous maintenir en équilibre. Le vestibule de l’oreille interne, formé du saccule et de l’utricule, renferme de petits cristaux de carbonate de calcium. Ces otolithes signalent l’inclinaison de la tête et les mouvements d’accélération.

Il arrive que ces cristaux se détachent et migrent dans les canaux semi-circulaires de l’oreille interne. Les informations transmises au cerveau sont alors perturbées, d’où l’impression que tout se met à tourner.

Le diagnostic

Le médecin se base sur plusieurs indices : les circonstances dans lesquelles le vertige se déclenche, sa reproductibilité et un examen qui permet d’observer des mouvements involontaires des yeux dans l’obscurité complète. Dans un rapport publié en décembre 2017, la HAS recommande de s’adresser de préférence à un médecin (généraliste ou ORL), titulaire d’un diplôme universitaire "vertiges et rééducation vestibulaire".

Le vertige est déclenché

Le patient doit être prévenu car la pièce va tanguer ! La personne est assise. Le médecin tourne sa tête sur le côté, à 45 degrés. Puis, il l’invite à s’allonger sans bouger la tête. Le résultat est positif si cela déclenche le vertige et un mouvement involontaire des yeux. La manœuvre est effectuée à droite et à gauche pour vérifier de quel côté se situe le problème.

Le traitement

Le traitement consiste, tout simplement, à replacer les otolithes dans leur position initiale. Pour cela, le médecin (ou un kinésithérapeute dûment formé) pratique une manœuvre thérapeutique destinée à "vidanger l’oreille interne", selon le Dr Toupet.

Allongé, le patient est retourné, le nez tourné vers le bas, du côté opposé au vertige. Il doit conserver la position pendant cinq minutes. C’est simple mais très efficace. Après que le médecin en a fait la démonstration, chacun peut reproduire cette manœuvre dès que le vertige revient. En effet, les récidives sont fréquentes. La vitamine D reste le moyen le plus efficace de prévenir les rechutes. Elle aide l’organisme à conserver le calcium. Ce traitement préventif doit être pris au long cours : une ampoule de 200 000 unités tous les mois ou tous les deux mois.