L’aloe vera, riche en vitamines, sucres et minéraux, est connu pour ses propriétés hydratantes, adoucissantes et antigrattage. Il présente également des vertus anti-inflammatoires et antiplaque, utiles pour la santé bucco-dentaire.

Les dentifrices à base d’aloe vera, aussi efficaces que ceux au fluor

L’effet d’un dentifrice à base d’aloe vera sur la réduction de la plaque dentaire et de la gingivite est prouvé : il a été évalué dans une étude clinique en double aveugle (ni les volontaires, ni les expérimentateurs ne savent qui utilisent quoi). Les participants ont été répartis au hasard dans deux groupes de 15 personnes. Le premier groupe devait se brosser les dents trois fois par jour avec un dentifrice contenant de l’aloe vera, tandis que l’autre utilisait un dentifrice fluoré. La formation de la plaque dentaire et le saignement gingival ont été évalués avant le traitement, et au bout d’un mois. Dans les deux groupes, les responsables de l’étude ont constaté une réduction significative de la plaque dentaire et de l’inflammation des gencives sans noter un effet supérieur du fluor.

"C’est important", signale Anthony Touboul, pharmacien, "car cela prouve que l’aloe vera est une alternative intéressante à la prévention de la formation de la plaque dentaire, elle-même pouvant être à l’origine d’infections générales de l’organisme."

En bain de bouche, il n’a que des qualités !

Pour évaluer l’efficacité d’un bain de bouche à base d’aloe vera sur l’accumulation de la plaque dentaire et sur la gingivite, 6 essais cliniques ont été réalisés sur plus de 1 300 sujets. Certains testaient un bain de bouche d’aloe vera à 100 %, d’autres un bain de bouche placebo d’eau distillée, d’autres encore un bain de bouche avec de la chlorhexidine à 0,2 %. Résultat ? L’aloe vera réduit de façon significative la plaque et l’inflammation gingivale, parfois aussi bien que la chlorhexidine, parfois un peu moins. Son point fort : l’aloe vera n’a aucun effet indésirable par rapport à la chlorhexidine, qui peut occasionner des désagréments importants, notamment la formation de taches et une altération de la sensation gustative. Sauf indication contraire de votre dentiste, l’aloe vera en bain de bouche est donc une alternative naturelle et efficace. Le pharmacien conseille d’utiliser un jus de feuilles d’aloès pur, pour des résultats visibles plus rapidement.

En gel, il soigne les aphtes

Le gel oral d’aloe vera (dosé à 0,5 ou 2 %) diminue la douleur liée à l’aphte, ainsi que la taille de la plaie, notamment chez les personnes atteintes de stomatite aphteuse récurrente. Anti-inflammatoire, cicatrisant et protecteur, il réduit aussi la période de cicatrisation de la plaie et donc le temps de guérison. Aucun effet indésirable n’est signalé. "Le soin des aphtes nécessite un produit ‘muco-adhésif’, une vertu que ne possède pas le gel pur d’aloès, d’où l’association fréquemment retrouvée d’aloe vera et d’acide hyaluronique", précise Anthony Touboul.

Le mode d’emploi : on l’applique sur l’aphte 3 à 4 fois par jour, pendant 5 jours.

On peut l’utiliser en prévention

La mucite, une inflammation des muqueuses buccales, est une complication fréquente et invalidante de la radiothérapie comme de la chimiothérapie anticancéreuses. Elle se traduit par l’apparition d’ulcérations souvent douloureuses. Une étude suggère qu’un bain de bouche à base d’aloe vera pourrait non seulement prévenir la mucite et l’inflammation induite par ces traitements, mais aussi réduire la candidose buccale, un autre effet indésirable de la radiothérapie.

Quelles précautions faut-il prendre ?

Dans le soin des dents et des gencives, l’aloe vera présente donc un intérêt important, encore trop peu exploité. Son innocuité lui permet d’être utilisé chez l’adulte, comme chez l’enfant ou la femme enceinte. Attention toutefois à utiliser des produits de qualité et à ne pas faire ses propres préparations à base de feuilles fraîches ! Ces dernières peuvent s’avérer toxiques si elles sont mal utilisées.