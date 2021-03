Le surpoids et partant, l’obésité sont loin d’être le résultat unique de la malbouffe et de la sédentarité. Mais il est établi que plus jeunes les enfants sont actifs physiquement, plus faible est le risque de développer des problèmes de surpoids en grandissant. Or, saviez-vous qu’on bouge encore moins devant un écran que dans un lit ?

Véronique Beauloye donne quelques conseils pour ce faire : " On peut parfaitement bouger davantage en réalisant des activités quotidiennes. Par exemple, sortir son chien, aller à l’école à vélo plutôt que de prendre la voiture, prendre les escaliers à la place de l’ascenseur, etc. Il est important d’initier des petits jeux actifs avec son enfant pour l’inciter à bouger davantage et dans le plaisir. Par exemple, le mettre au défi de monter les escaliers en courant afin d’arriver en haut le premier ! Bouger n’implique pas forcément de pratiquer du sport intensif. L’objectif de cette campagne est de bien insister sur ce message " .

L’émission Rocky et Lily (RTBF) lance aussi un challenge aux classes des écoles primaires francophones pour rester en forme. Les classes ont jusqu’à fin mars pour envoyer leur chorégraphie par vidéo. C’est aussi l’occasion de se rappeler qu’on peut faire la fête sans chips, ni gâteau, ni soda.